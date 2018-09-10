Стали известны детали контракта Гуса Хиддинка в олимпийской сборной Китая

Голландский специалист Гус Хиддинк будет зарабатывать порядка 4 млн евро в год на должности главного тренера олимпийской сборной Китая.Перед 71-летним Хиддинком поставлена задача попасть на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио.Последним местом работы голландского наставника был лондонский "Челси" в 2016 году.