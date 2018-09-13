"Кьево" оштрафуют на три очка за завышение доходов от трансферов

Федерация футбола Италии вынесла вердикт по делу о финансовых операциях в "Кьево", лишив клуб из Вероны трех очков в рамках Серии А. Кроме того, веронцам назначен штраф в размере €200 тысяч.Также, по информации издания Football Italia, глава руководства "Кьево" Лука Кампеделли будет отстранен от выполнения своих обязанностей на три месяца.По имеющимся данным, веронский клуб, стремясь получить лицензию для участия в Серии А, завышал показатели по прибыли от продажи и аренды футболистов, не имея на то для этого никаких оснований. Нелегальная сумма по данным операциям по итогу составила €25 млн.