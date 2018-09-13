"Лацио" продлит контракт с Сергеем Милинковичем-Савичем

"Лацио" хочет подписать новое соглашение полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает calciomercato.Новое соглашение с 23-летним сербом будет рассчитано до 2023 года. Заработная плата хавбека составит 3,2 миллиона евро за сезон.