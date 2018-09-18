Наставник "Тоттенхэма" сравнил свою команду с коровой

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино поделился мыслями перед стартом нового сезона Лиги чемпионов.В матче 1-го тура Лиги чемпионов "шпоры" сыграют с "Интернационале"."Опыт выступления в Лиге чемпионов нужно правильно применять. Если нет ума, то опыт не поможет. Это как корова, которая каждый день в течение десяти лет видит, что поезд приезжает на станцию. Если спросить корову, когда приедет поезд, она не даст правильный ответ.Не думаю, что мы являемся претендентами на победу в любом турнире", — приводит слова Почеттино ВВС.