Новости партнеров

Наставник "Тоттенхэма" сравнил свою команду с коровой

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино поделился мыслями перед стартом нового сезона Лиги чемпионов.

В матче 1-го тура Лиги чемпионов "шпоры" сыграют с "Интернационале".

"Опыт выступления в Лиге чемпионов нужно правильно применять. Если нет ума, то опыт не поможет. Это как корова, которая каждый день в течение десяти лет видит, что поезд приезжает на станцию. Если спросить корову, когда приедет поезд, она не даст правильный ответ.

Не думаю, что мы являемся претендентами на победу в любом турнире", — приводит слова Почеттино ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм Почеттино
Сегодня, 17:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.