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Тео Уолкотт: в последние годы в "Арсенале" я разлюбил футбол

Полузащитник "Эвертона" Тео Уолкотт поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба – "Арсенала" .

"В последние голы, проведённые в" Арсенале" я разлюбил футбол. У меня были хорошие матчи, но после них я не получал шансов.

100 голов за" Арсенал" – хорошее достижение для меня. Но потом были почти полтора сложных года, не буду врать. Было действительно тяжело, когда я не попадал в состав и редко был в заявке.

Тогда я почувствовал, что вновь хочу почувствовать положительные эмоции от футбола. И я не чувствовал, что это возможно в "Арсенале", - сказал Уолкотт.

Sky Sports
Теги: Уолкотт Арсенал
Сегодня, 12:48
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