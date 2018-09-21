Тео Уолкотт: в последние годы в "Арсенале" я разлюбил футбол

Полузащитник "Эвертона" Тео Уолкотт поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба – "Арсенала" ."В последние голы, проведённые в" Арсенале" я разлюбил футбол. У меня были хорошие матчи, но после них я не получал шансов.100 голов за" Арсенал" – хорошее достижение для меня. Но потом были почти полтора сложных года, не буду врать. Было действительно тяжело, когда я не попадал в состав и редко был в заявке.Тогда я почувствовал, что вновь хочу почувствовать положительные эмоции от футбола. И я не чувствовал, что это возможно в "Арсенале", - сказал Уолкотт.