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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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12:40
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Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
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Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
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00:15
"Краснодар" правильно играет в позиционной обороне, но проводит разные таймы. Разбор матча Лиги Европы (1)
"Краснодар" правильно играет в позиционной обороне, но проводит разные таймы. Разбор матча Лиги Европы (1)
Тео Уолкотт: в последние годы в "Арсенале" я разлюбил футбол
Полузащитник "Эвертона" Тео Уолкотт поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба – "Арсенала" .
"В последние голы, проведённые в" Арсенале" я разлюбил футбол. У меня были хорошие матчи, но после них я не получал шансов.
100 голов за" Арсенал" – хорошее достижение для меня. Но потом были почти полтора сложных года, не буду врать. Было действительно тяжело, когда я не попадал в состав и редко был в заявке.
Тогда я почувствовал, что вновь хочу почувствовать положительные эмоции от футбола. И я не чувствовал, что это возможно в "Арсенале", - сказал Уолкотт.
Sky Sports
"В последние голы, проведённые в" Арсенале" я разлюбил футбол. У меня были хорошие матчи, но после них я не получал шансов.
100 голов за" Арсенал" – хорошее достижение для меня. Но потом были почти полтора сложных года, не буду врать. Было действительно тяжело, когда я не попадал в состав и редко был в заявке.
Тогда я почувствовал, что вновь хочу почувствовать положительные эмоции от футбола. И я не чувствовал, что это возможно в "Арсенале", - сказал Уолкотт.
Sky Sports
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