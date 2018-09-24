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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Петр Чех: иногда надо побеждать с уродливой игрой
Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех подверг критике стиль работы бывшего наставника "Канониров" Арсена Венгера, который пытался привить команде атакующий футбол.
"В прошлом для "Арсенала" игра была намного важнее набора очков. Но это не тот путь, которым выигрывают чемпионат. Иногда надо побеждать с уродливой игрой, садясь пониже, закрывая дверь и выигрывать 1:0, не важно как. Этого нам не хватало, когда я пришел в "Арсенал" больше трех лет назад", — цитирует чешского голкипера издание The Sun.
"Газета.ру"
"В прошлом для "Арсенала" игра была намного важнее набора очков. Но это не тот путь, которым выигрывают чемпионат. Иногда надо побеждать с уродливой игрой, садясь пониже, закрывая дверь и выигрывать 1:0, не важно как. Этого нам не хватало, когда я пришел в "Арсенал" больше трех лет назад", — цитирует чешского голкипера издание The Sun.
"Газета.ру"
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