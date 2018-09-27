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Сеск Фабрегас может перейти в "Милан"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас попал в сферу интересов "Милана".

По данным Football Italia, итальянский клуб попробует заполучить футболиста в зимнее трансферное окно. Действующий контракт 31-летнего испанца с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года. Футболист не намерен продлевать сотрудничество со своей нынешней командой из-за отсутствия игровой практики.
Теги: Фабрегас Милан Челси Трансферы
Сегодня, 19:12
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