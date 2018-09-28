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Самюэль Умтити выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена

Центральный защитник "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Умтити из-за травмы пропустит несколько месяцев.

Как информирует AS, у футболиста повреждение связок левого колена. Если информация подтвердится, у "Барсы" на ближайшие месяцы пока остаются три здоровых центральных защитника - Клеман Лангле, Томас Фермален и Жерар Пике.

24-летний француз в текущем сезоне провел семь матчей за "Барсу" и сделал одну голевую передачу.
Теги: Умтити Барселона
Сегодня, 15:47
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