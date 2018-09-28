Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины

Главный тренер национальной команды Лионель Скалони определил список футболистов, получивших приглашение на октябрьские товарищеские матчи.В него вошел полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес. На счету игрока пять матчей за сборную и один забитый мяч, информирует официальный сайт "Зенита".