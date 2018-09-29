"Милан" поздравил Шевченко с днем рождения

Sheva has given us so many memories: here some of the best ??@jksheva7 ci ha regalato tanti momenti indimenticabili: questa ? la nostra top 10 dei suoi gol pi? belli ??#HBD pic.twitter.com/EoNv9Kj2f2 — AC Milan (@acmilan) September 29, 2018

"Милан" поздравил бывшего форварда команды Андрея Шевченко с днем рождения. Сегодня украинцу исполнилось 42 года.Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 год.