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"Милан" поздравил Шевченко с днем рождения

"Милан" поздравил бывшего форварда команды Андрея Шевченко с днем рождения. Сегодня украинцу исполнилось 42 года.

Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 год.

Теги: Шевченко Милан
Сегодня, 14:29
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№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 14:40) #
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Болеет за:
«Динамо» М
по возрасту еще и в ато может послужить
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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