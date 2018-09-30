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Дэниел Старридж: гол в ворота "Челси" - один из лучших в карьере

Нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж заявил, что мяч в ворота лондонского "Челси" (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Англии, является одним из лучших в его карьере.

"Хороший гол. Товарищи по команде отлично поработали, создали много моментов в первом тайме, но так и не смогли их реализовать.

Хотел бы думать, что забил лучший гол в карьере, но, вероятно, это не так. Он один из лучших. Но главной целью в игре было достижение положительного результата. Важно всегда двигаться вперед, имея позитивный настрой и веру в свои силы", — приводит слова Старриджа ESPN.

"Челси" набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата, "Ливерпуль" с 19-ю очками — второе. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей лидирует "Манчестер Сити", у которого также 19 баллов.

"Газета.ру"
Теги: Старридж Ливерпуль Челси
Сегодня, 12:19
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№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гол на загляденье и забит вовремя. Обломилась победа у "Челси".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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