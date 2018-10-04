Роберто Фирмино: боялся, что ослепну на один глаз

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино прокомментировал эпизод матча с "Ливерпулем", когда защитник соперника Ян Вертонген пальцем продавил ему глаз.Матч прошел 15 сентября в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ)."Я боялся, что ослепну на один глаз и не смогу больше видеть. Слава богу, обошлось, и день за днем мне становилось все лучше и лучше.Я был напуган, но боль постепенно спала после того, как врач дал обезболивающее. Когда это случилось на поле, все казалось размытым, я не мог видеть одним глазом. Сейчас все намного лучше. Боли больше нет. Правда, глаз все еще красный, но со временем, надеюсь, пройдет", — цитирует Фирмино Sky.