Александар Коларов из-за травмы не сыграет в ближайших матчах сборной Сербии

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:53
Сергей Анохин: Кокорин и Мамаев не имеют отношения к сборной. В команде здоровая атмосфера (1)
Сергей Анохин: Кокорин и Мамаев не имеют отношения к сборной. В команде здоровая атмосфера (1)
19:41
Андрей Червиченко предложил наказать Кокорина и Мамаева 15 сутками футбола в тюремном дворе (15)
Андрей Червиченко предложил наказать Кокорина и Мамаева 15 сутками футбола в тюремном дворе (15)
19:00
Минпромторг готовит заявление по поводу информации об избиении чиновника Кокориным и Мамаевым (10)
Минпромторг готовит заявление по поводу информации об избиении чиновника Кокориным и Мамаевым (10)
15:51
Российский клуб впервые в истории вошел в число самых посещаемых футбольных команд в мире (25)
Российский клуб впервые в истории вошел в число самых посещаемых футбольных команд в мире (25)
15:40
Перед матчем со Швецией РФС организует развлекательную программу с погружением в скандинавскую культуру
Перед матчем со Швецией РФС организует развлекательную программу с погружением в скандинавскую культуру
14:46
По три игрока "Локомотива" и "Зенита" вошли в символическую сборную 10-го тура от InStat (фото) (3)
По три игрока "Локомотива" и "Зенита" вошли в символическую сборную 10-го тура от InStat (фото) (3)
13:03
Сергей Хусаинов: арбитрам финансово выгоднее не стремиться к финалу ЛЧ, а спокойно "делать дела" в ФНЛ (3)
Сергей Хусаинов: арбитрам финансово выгоднее не стремиться к финалу ЛЧ, а спокойно "делать дела" в ФНЛ (3)
Александар Коларов из-за травмы не сыграет в ближайших матчах сборной Сербии
Капитан сборной Сербии Александар Коларов не сможет принять участия в матчах национальной команды из-за травмы, сообщает Football Italia.
Медицинский штаб сборной Сербии решил не рисковать здоровьем 32-летнего игрока.
Медицинский штаб сборной Сербии решил не рисковать здоровьем 32-летнего игрока.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.