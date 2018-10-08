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Александар Коларов из-за травмы не сыграет в ближайших матчах сборной Сербии

Капитан сборной Сербии Александар Коларов не сможет принять участия в матчах национальной команды из-за травмы, сообщает Football Italia.

Медицинский штаб сборной Сербии решил не рисковать здоровьем 32-летнего игрока.
Теги: Коларов
Сегодня, 22:05
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