Бывший главный тренер "Спартака" может возглавить лучший клуб мира

Экс-наставник "Спартака" Микаэль Лаудруп может возглавить "Реал".54-летний датский специалист сменит на посту Хулена Лопетеги, которым недоволен президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.Лаудруп работал в "Спартаке" в 2008–2009 годах. Последним его местом работы был катарский "Аль-Райян". За "Реал" он выступал в качестве игрока с 1994 по 1996 год, на его счету 62 матча и 12 голов за мадридцев.