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Бывший главный тренер "Спартака" может возглавить лучший клуб мира

Экс-наставник "Спартака" Микаэль Лаудруп может возглавить "Реал".

54-летний датский специалист сменит на посту Хулена Лопетеги, которым недоволен президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.

Лаудруп работал в "Спартаке" в 2008–2009 годах. Последним его местом работы был катарский "Аль-Райян". За "Реал" он выступал в качестве игрока с 1994 по 1996 год, на его счету 62 матча и 12 голов за мадридцев.

El Chiringuito
Теги: Лаудруп Спартак Реал
Сегодня, 12:29
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#4  ajax101  Москва (Сегодня, 13:02)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну тогда Карпина в Барселону.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:56)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
крутой прост с "Аль-Райян" в "Реал"... Мне кажется, это за гранью разумного.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#2  ЕРЖ   (Сегодня, 12:47)
  • -2
  •  (2)

Пипец, он же вообще не тренер.


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 12:36)
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
У руководства Реала крыша видимо слетела после 3 побед подряд в лиге чемпионов. Зидан не просто так свалил.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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