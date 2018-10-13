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Голландия - Германия: Промес остался в запасе

Стали известны стартовые составы команд в матче Лиги наций Голландия - Германия.

Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бергвейн, Депай, Бабел.

Германия: Нойер, Хектор, Боатенг, Хуммельс, Гинтер, Киммих, Мюллер, Джан, Кроос, Вернер, Ут.

Запасные: Лено, тер Штеген, Керер, Гнабри, Дракслер, Брандт, Шульц, Зюле, Сане, Та, Руди.
Теги: Сборная Гибралтара Сборная Голландии
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