Нападающий "Фиорентины" заявил об амбициях сравняться с Неймаром и Азаром

Полузащитник итальянской "Фиорентины" Марко Пьяца уверен, что он может стать одним из лучших игроков мира на своей позиции."Я перестал прогрессировать из-за травмы, но я смогу вновь обрести уверенности, если буду вновь регулярно выходить на поле. С этой уверенностью я смогу достичь того уровня, на котором играл до травм. Мне просто нужно выходить и играть.Я намерен стать одним из лучших на своей позиции в мире. Сейчас лучше всех играют Неймар и Азар. Уверен, я могу добиться того, чтобы меня ставили в один ряд с ними. Надо лишь избежать новых травм", — приводит слова Пьяцы La Gazzetta dello Sport.23-летний Пьяца перешел в туринский "Ювентус" из загребского "Динамо" в 2016 году, но с тех пор постоянно сталкивался с травмами. Сезон-2017/18 он провел в "Шальке" на правах аренды. Минувшим летом Пьяцу арендовали «фиалки» с опцией выкупа игрока за €20 млн.