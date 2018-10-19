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Владимир Стогниенко: боюсь, что Моуринью, как тренер, уже закончился

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью стоит уйти из "МЮ" в более скромный клуб.

"Я боюсь, что Моуринью, как тренер, закончился. У него просто нет новых тренерских идей.

Я был его большим поклонником Жозе Моуринью. Считаю, его работа в "Интере" была просто прекрасной. Единственный матч, который я видел, где "Барселону" Гвардиолы обыграли в футбол, это был матч в Милане, когда "Интер" выиграл 3:1.

Он может работать, но, думаю, уже не с "Манчестер Юнайтед". Ему нужно уйти куда-то поскромнее и там в себя приходить", – рассказал Стогниенко.

Sports.ru
Теги: Стогниенко Моуринью
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