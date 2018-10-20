Мохамед Салах: за победу над "Хаддерсфилдом" нам пришлось сражаться

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Массимилиано Аллегри: скудетто выигрывают и проигрывают в таких матчах, как с "Дженоа" (1)
Вчера, 23:04
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Юрген Клопп - о Лиге наций: вы хотите посещать оперу каждый вечер или каждые два месяца? (1)
Вчера, 22:34
Массимо Каррера: возможное возвращение Промеса? Каждый был бы рад такому игроку в составе
Массимо Каррера: возможное возвращение Промеса? Каждый был бы рад такому игроку в составе
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Вчера, 21:14
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Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать" (15)
Вчера, 21:03
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Адвокат экс-жены Тарасова: "Локомотив" платит алименты. Дмитрий по-прежнему идет в отказ (3)
Вчера, 20:52
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Массимо Каррера: Кокорин и Мамаев ошиблись, и поплатятся за это (4)
Вчера, 20:38
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Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
Вчера, 20:13
Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Ворсклу"
Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Ворсклу"
Вчера, 20:09
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Вчера, 19:19
Массимо Каррера: моя главная цель – добиться результатов и постараться убедить Федуна (16)
Массимо Каррера: моя главная цель – добиться результатов и постараться убедить Федуна (16)
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Сергей Томаров: конечно, мы разочарованы результатом
Вчера, 19:02
"Тоттенхэм" минимально переиграл "Вест Хэм"
"Тоттенхэм" минимально переиграл "Вест Хэм"
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Адвокат Кирилла Кокорина: суд постановил: есть вероятность, что мой подзащитный скроется (20)
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Мохамед Салах: за победу над "Хаддерсфилдом" нам пришлось сражаться
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом" (1:0) в 9-ом туре АПЛ.
"Это была сложная игра. Но как итог - мы получили 3 очка. За победу нам пришлось сражаться. 50-ый гол в АПЛ? Это хорошо. Самое главное - помочь команде получить результат. Теперь мы на ходу. Меня не волнует, когда я не забиваю. Самое главное - это команда", - цитирует Салаха ВВС.
"Это была сложная игра. Но как итог - мы получили 3 очка. За победу нам пришлось сражаться. 50-ый гол в АПЛ? Это хорошо. Самое главное - помочь команде получить результат. Теперь мы на ходу. Меня не волнует, когда я не забиваю. Самое главное - это команда", - цитирует Салаха ВВС.
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