Мохамед Салах: за победу над "Хаддерсфилдом" нам пришлось сражаться

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом" (1:0) в 9-ом туре АПЛ."Это была сложная игра. Но как итог - мы получили 3 очка. За победу нам пришлось сражаться. 50-ый гол в АПЛ? Это хорошо. Самое главное - помочь команде получить результат. Теперь мы на ходу. Меня не волнует, когда я не забиваю. Самое главное - это команда", - цитирует Салаха ВВС.