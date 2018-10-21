"Барселона" показала, как будет выглядеть "Камп Ноу" после реконструкции

?? ESPAI BAR?A

O? les r?ves sont plus grands pic.twitter.com/3RRRMtfTIG — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) October 20, 2018

"Барселона" представила ролик, посвященный реконструкции "Камп Ноу", который будет реконструирован.Вместимость стадиона будет увеличена до 105 тысяч. Реконструированы будут и прилегающие территории, поля для резервной команды и база баскетбольного клуба.Стоимость реконструкции оценивается в 360 миллионов евро. Работы начнутся летом 2019 года и должны завершиться к 2022 году.