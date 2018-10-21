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"Барселона" показала, как будет выглядеть "Камп Ноу" после реконструкции

"Барселона" представила ролик, посвященный реконструкции "Камп Ноу", который будет реконструирован.

Вместимость стадиона будет увеличена до 105 тысяч. Реконструированы будут и прилегающие территории, поля для резервной команды и база баскетбольного клуба.

Стоимость реконструкции оценивается в 360 миллионов евро. Работы начнутся летом 2019 года и должны завершиться к 2022 году.

Теги: Барселона
Сегодня, 10:15
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