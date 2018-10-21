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Эрнесто Вальверде - о травме Месси: все понимают, что он дает "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал травму руки нападающего Лионеля Месси.

У Месси диагностирован перелом руки, который он получил в матче девятого тура чемпионата Испании против "Севильи". Форвард пропустит около трех недель.

"Все понимают, что дает Месси "Барселоне". Мы должны столкнуться с его отсутствием. Сейчас нам нужно к этому подготовиться. У "Барселоны" достаточно ресурсов, несмотря на то, что наши предстоящие соперники сильны.

Игра "Барселоны" без Месси? Он не так часто пропускает матчи, однако мы уже играли без него и старались придерживаться привычного для нас стиля", — приводит слова Вальверде Marca.

"Газета.ру"
Теги: Вальверде Месси Барселона
Сегодня, 13:32
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