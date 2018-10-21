Супер-гол со своей половины поля в чемпионате Венгрии (видео)

В матче чемпионата Венгрии "Академия Пушкаша" - "Ференцварош" защитник Януш Хегедюш на 20-й минуте забил гол со своей половины поля.Вратарь "Ференцвароша" Денеш Дибус, далеко вышедший из ворот, подобного удара не ожидал и спасти свою команду не сумел. Этот гол был единственным в матче.