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Супер-гол со своей половины поля в чемпионате Венгрии (видео)

В матче чемпионата Венгрии "Академия Пушкаша" - "Ференцварош" защитник Януш Хегедюш на 20-й минуте забил гол со своей половины поля.

Вратарь "Ференцвароша" Денеш Дибус, далеко вышедший из ворот, подобного удара не ожидал и спасти свою команду не сумел. Этот гол был единственным в матче.

Теги: Видео
Сегодня, 15:34
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