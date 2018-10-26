Маурисио Почеттино: я рассчитываю все еще быть тренером команды

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что хочет сохранить свой пост до переезда команды на стадион.Команда может переехать на новую арену не раньше 2019 года, сроки открытия стадиона очень часто откладывались. Сообщалось, что арена может быть открыта в сентябре."Когда команда переедет на новый стадион, я рассчитываю все еще быть тренером команды. Только владелец может сказать: "Клуб переезжает на новый стадион, но ты, дружище, с нами не едешь". Такое иногда происходит в футболе. Это нормально, с такими вещами ничего не поделаешь", — приводит слова Почеттино The Telegraph.