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"Шахтер" обыграл киевский "Арсенал"

"Шахтер" выиграл у киевского "Арсенала" (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Украины.

Чемпионат Украины

13 тур

"Арсенал" К – "Шахтёр" 0:3

Гол: Патрик, 45, Болбат, 55, Коваленко, 64

"Арсенал": Ситало, Майданевич, Насонов, Зозуля, Осман, Евтовски (Карась, 46), Домбровский, Вакулко (Стрижак, 74), Баланюк (Фещук, 46), Ермаченко, Акулинин

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Нем (Дентиньо, 59), Майкон, Коваленко, Патрик (Киприано, 66), Болбат (Фернандо, 72), Тотовицкий

Предупреждения: Евтовски, 40, Осман, 45, Хочолава, 58, Зозуля, 63, Майданевич, 66
Теги: Шахтер Арсенал Киев
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