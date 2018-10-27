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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Шахтер" обыграл киевский "Арсенал"
"Шахтер" выиграл у киевского "Арсенала" (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Украины.
Чемпионат Украины
13 тур
"Арсенал" К – "Шахтёр" 0:3
Гол: Патрик, 45, Болбат, 55, Коваленко, 64
"Арсенал": Ситало, Майданевич, Насонов, Зозуля, Осман, Евтовски (Карась, 46), Домбровский, Вакулко (Стрижак, 74), Баланюк (Фещук, 46), Ермаченко, Акулинин
"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Нем (Дентиньо, 59), Майкон, Коваленко, Патрик (Киприано, 66), Болбат (Фернандо, 72), Тотовицкий
Предупреждения: Евтовски, 40, Осман, 45, Хочолава, 58, Зозуля, 63, Майданевич, 66
Чемпионат Украины
13 тур
"Арсенал" К – "Шахтёр" 0:3
Гол: Патрик, 45, Болбат, 55, Коваленко, 64
"Арсенал": Ситало, Майданевич, Насонов, Зозуля, Осман, Евтовски (Карась, 46), Домбровский, Вакулко (Стрижак, 74), Баланюк (Фещук, 46), Ермаченко, Акулинин
"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Нем (Дентиньо, 59), Майкон, Коваленко, Патрик (Киприано, 66), Болбат (Фернандо, 72), Тотовицкий
Предупреждения: Евтовски, 40, Осман, 45, Хочолава, 58, Зозуля, 63, Майданевич, 66
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