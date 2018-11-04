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Уго Льорис: сами себе усложнили жизнь

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном" в чемпионате Англии.

"Шпоры", напомним, вели со счетом 3:0, но потом едва не упустили победу. Встреча закончилась со счетом 3:2.

"Сами себе усложнили жизнь. Счет был 3:0 в нашу пользу, потом мы потеряли контроль над происходящим. "Вулверхэмптон" - хорошая команда, они доказывали это до последних минут. Я рад победе, но, к сожалению, не смогли сыграть "всухую". Сезон длинный, впереди еще много борьбы", - цитирует Льориса ВВС.
Теги: Льорис Тоттенхэм Вулверхэмптон
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