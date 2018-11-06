Маурисио Почеттино отказался возглавлять "Реал"

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался возглавлять мадридский "Реал".По информации издания The Sun, испанский клуб предлагал аргентинцу зарплату в размере €17 млн в год, однако Почеттино ответил отказом и уже сообщил президенту "Тоттенхэма" Даниэлу Леви, что останется в клубе как минимум до конца сезона."Реал" на прошлой неделе уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности назначен Сантьяго Солари. Пока неизвестно, будет ли "Реал" ждать окончания сезона, чтобы возобновить переговоры с Почеттино. Контракт аргентинского специалиста с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2023 года.