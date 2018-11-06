Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Маурисио Почеттино отказался возглавлять "Реал"

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался возглавлять мадридский "Реал".

По информации издания The Sun, испанский клуб предлагал аргентинцу зарплату в размере €17 млн в год, однако Почеттино ответил отказом и уже сообщил президенту "Тоттенхэма" Даниэлу Леви, что останется в клубе как минимум до конца сезона.

"Реал" на прошлой неделе уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности назначен Сантьяго Солари. Пока неизвестно, будет ли "Реал" ждать окончания сезона, чтобы возобновить переговоры с Почеттино. Контракт аргентинского специалиста с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2023 года.

"Газета.ру"
Теги: Почеттино Реал
Сегодня, 19:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.