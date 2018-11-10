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Клаудио Раньери может продолжить карьеру в Серии А

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери может возглавить "Дженоа".

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "Дженоа" разочаровано результатами команды и работой нынешнего наставника клуба Ивана Юрича. Помимо Раньери, на пост главного тренера итальянской команды также рассматривается бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли.

После 11 туров "Дженоа" набрал 14 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А.
Теги: Раньери Дженоа
Сегодня, 13:51
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