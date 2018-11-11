Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
11:41
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
11:19
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
Вчера, 23:47
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
"Алавес" поднялся на третье место в Ла лиге
"Алавес" выиграл у "Уэски" (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
12 тур
"Алавес" – "Уэска" 2:1
Голы: Гомес, 35, Родригес, 41, Собрино, 68
"Алавес": Сивера, Чимо, Падилья, Марипан, Лагуардия, Брашанац, Гомес (Бурги, 78), Ману, Родригес (Торрес, 87), Гонсалес (Собрино, 62), Кальери
"Уэска": Йованович, Инсуа (Брежанчич, 24), Акапо (Лонго, 81), Семеду, Пулидо, Мирамон, Гомес, Мусто, Феррейро, Гюрлер (Гальяр, 73), Эрнандес
Предупреждения: Чимо, 45+1, Семеду, 45+2, Мусто, 70, Собрино, 73, Марипан, 74, Акапо, 76, Эрнандес, 90+3
Чемпионат Испании
12 тур
"Алавес" – "Уэска" 2:1
Голы: Гомес, 35, Родригес, 41, Собрино, 68
"Алавес": Сивера, Чимо, Падилья, Марипан, Лагуардия, Брашанац, Гомес (Бурги, 78), Ману, Родригес (Торрес, 87), Гонсалес (Собрино, 62), Кальери
"Уэска": Йованович, Инсуа (Брежанчич, 24), Акапо (Лонго, 81), Семеду, Пулидо, Мирамон, Гомес, Мусто, Феррейро, Гюрлер (Гальяр, 73), Эрнандес
Предупреждения: Чимо, 45+1, Семеду, 45+2, Мусто, 70, Собрино, 73, Марипан, 74, Акапо, 76, Эрнандес, 90+3
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.