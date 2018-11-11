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"Алавес" поднялся на третье место в Ла лиге

"Алавес" выиграл у "Уэски" (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

12 тур

"Алавес" – "Уэска" 2:1

Голы: Гомес, 35, Родригес, 41, Собрино, 68

"Алавес": Сивера, Чимо, Падилья, Марипан, Лагуардия, Брашанац, Гомес (Бурги, 78), Ману, Родригес (Торрес, 87), Гонсалес (Собрино, 62), Кальери

"Уэска": Йованович, Инсуа (Брежанчич, 24), Акапо (Лонго, 81), Семеду, Пулидо, Мирамон, Гомес, Мусто, Феррейро, Гюрлер (Гальяр, 73), Эрнандес

Предупреждения: Чимо, 45+1, Семеду, 45+2, Мусто, 70, Собрино, 73, Марипан, 74, Акапо, 76, Эрнандес, 90+3
Теги: Алавес Уэска
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