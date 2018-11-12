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Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию на сломанной лодыжке.

"Он будет отсутствовать долгое время. Сможет ли он вернуться до окончания сезона? По прогнозам врачей он вернется как раз в концовке чемпионата", – цитирует Эмери Sky Sports.

Форвард получил травму в первом тайме матча Лиги Европы со "Спортингом" (0:0) 8 ноября.
Теги: Арсенал Уэлбек
Сегодня, 10:20
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