Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:53
Глава Самарской области: мы сменили весь менеджмент, потому что в "Крыльях" творилась вакханалия (2)
Глава Самарской области: мы сменили весь менеджмент, потому что в "Крыльях" творилась вакханалия (2)
10:37
Сесар Навас: задача "Рубина" - стараться побеждать в каждом матче, выкладываться на все сто процентов
Сесар Навас: задача "Рубина" - стараться побеждать в каждом матче, выкладываться на все сто процентов
10:20
Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона
Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона
Вчера, 23:47
Массимо Каррера может стать главным тренером "Удинезе" (11)
Массимо Каррера может стать главным тренером "Удинезе" (11)
Вчера, 23:19
Геннадий Орлов: на Дзюбу стали ходить зрители (9)
Геннадий Орлов: на Дзюбу стали ходить зрители (9)
Вчера, 23:07
Марко Обрадович: будем двигаться дальше (1)
Марко Обрадович: будем двигаться дальше (1)
Вчера, 23:02
"Севилья" обыграла "Эспаньол", Промес был заменен в перерыве (1)
"Севилья" обыграла "Эспаньол", Промес был заменен в перерыве (1)
Вчера, 22:44
Максим Боков: сегодня ЦСКА "съел" "Зенит" в центре поля (8)
Максим Боков: сегодня ЦСКА "съел" "Зенит" в центре поля (8)
Вчера, 22:43
"Монако" - "ПСЖ": стали известны стартовые составы
"Монако" - "ПСЖ": стали известны стартовые составы
Вчера, 22:13
Федор Чалов: хочется в каждой игре больше забивать (видео) (2)
Федор Чалов: хочется в каждой игре больше забивать (видео) (2)
Вчера, 22:06
Безоговорочная победа ЦСКА и заслуженное поражение "Зенита". Все о главном матче выходных (3)
Безоговорочная победа ЦСКА и заслуженное поражение "Зенита". Все о главном матче выходных (3)
Вчера, 21:57
"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед"
Вчера, 21:53
Виктор Гончаренко: после двух быстрых голов даже "Зениту" тяжело в себя приходить (видео) (1)
Виктор Гончаренко: после двух быстрых голов даже "Зениту" тяжело в себя приходить (видео) (1)
Вчера, 21:41
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (9)
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (9)
Вчера, 21:20
Сергей Семак: у Дзюбы проблемы с коленом (11)
Сергей Семак: у Дзюбы проблемы с коленом (11)
Вчера, 21:16
Шамиль Газизов: "Спартак" не удивил
Шамиль Газизов: "Спартак" не удивил
Вчера, 20:58
ЦСКА одержал уверенную победу над "Зенитом" (187)
ЦСКА одержал уверенную победу над "Зенитом" (187)
Вчера, 20:47
Евгений Кафельников – о поражении "Спартака": надоело смотреть на происходящее на поле (7)
Евгений Кафельников – о поражении "Спартака": надоело смотреть на происходящее на поле (7)
Вчера, 20:27
Дмитрий Аленичев: "Краснодар" заслуженно обыграл "Енисей" (1)
Дмитрий Аленичев: "Краснодар" заслуженно обыграл "Енисей" (1)
Вчера, 20:22
"Спартак" поздравил Рошу с рождением дочери (2)
"Спартак" поздравил Рошу с рождением дочери (2)
Вчера, 20:16
"Барселона" со счетом 3:4 проиграла "Бетису" (6)
"Барселона" со счетом 3:4 проиграла "Бетису" (6)
Вчера, 20:08
Курбан Бердыев: было волнение - все-таки чемпион приехал (3)
Курбан Бердыев: было волнение - все-таки чемпион приехал (3)
Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию, по прогнозам врачей он восстановится только к концу сезона
Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек успешно перенес операцию на сломанной лодыжке.
"Он будет отсутствовать долгое время. Сможет ли он вернуться до окончания сезона? По прогнозам врачей он вернется как раз в концовке чемпионата", – цитирует Эмери Sky Sports.
Форвард получил травму в первом тайме матча Лиги Европы со "Спортингом" (0:0) 8 ноября.
"Он будет отсутствовать долгое время. Сможет ли он вернуться до окончания сезона? По прогнозам врачей он вернется как раз в концовке чемпионата", – цитирует Эмери Sky Sports.
Форвард получил травму в первом тайме матча Лиги Европы со "Спортингом" (0:0) 8 ноября.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.