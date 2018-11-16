Арсен Венгер: люди отправляют меня на пенсию, но своего последнего слова в футболе я еще не сказал

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается завершать карьеру."Множество людей отправляют меня на пенсию. Это привычное устройство жизни, когда вы стареете, общество считает, что вы больше не способны приносить пользу.Но пока у меня есть аппетит к жизни, я буду продолжать. Одно из преимуществ, которое у меня есть, учитывая, что я с 35 лет в игре, - это возможность делиться знаниями с другими людьми. Своего последнего слова в футболе я еще не сказал", - заявил специалист.Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды выигрывали чемпионат Англии, семь раз - Кубок этой страны, 7 раз - Суперкубок.