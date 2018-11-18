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Венгер посоветовал "ПСЖ" подписать контракт с Рэмзи

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи вошел в сферу трансферных интересов французского "ПСЖ".

По информации Daily Mirror, бывший тренер лондонской команды Арсен Вегер посоветовал французской команде заключить контракт с Рэмзи.

Контракт хавбека с "Арсеналом" кончается летом 2019 года. Сообщается, что команды не смогли прийти к компромиссу, новое соглашение заключаться не будет. Рэмзи покинет английскую команду на правах свободного агента.

Трансферная стоимость полузащитника — €45 млн. Также СМИ информировали, что мюнхенская "Бавария" может подписать контракт с футболистом.

"Газета.ру"
Теги: Венгер ПСЖ Рэмзи Арсенал
Сегодня, 10:12
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