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Дани Алвес: идеальная "Барса"? Мозг Хави, левая нога и возможности Месси, защита Пуйоля

Защитник "ПСЖ" и сборной Бразилии Дани Алвес, который с 2008 по 2016 год выступал за "Барселону", рассказал, каким должен быть идеальный игрок каталонского клуба.

"Мозг Хави, правая нога Дани, левая нога и возможности Месси, игра головой и оборонительные навыки как у Пуйоля", - цитирует Алвеса Goal.com.
Теги: Алвес Барселона Месси Хави Пуйоль
Сегодня, 13:05
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