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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Анжи" и "Рубин" поделили очки (3)
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"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (32)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (32)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Голы Роналду и Манджукича принесли "Ювентусу" победу над СПАЛ
"Ювентус" победил СПАЛ в матче 13-го тура чемпионата Италии (2:0).
Чемпионат Италии
13 тур
"Ювентус" – "СПАЛ"
Голы: Роналду, 28, Манджукич, 60
"Ювентус": Перин, Шильо, Сандро (Кьеллини, 87), Бонуччи, Ругани, Бентанкур, Куадрадо, Пьянич, Коста (Матюиди, 72), Манджукич, Роналду
"СПАЛ": Гомис, Сионек, Фарес, Фелипе, Бонифаци, Скьяттарелла (Вальдифиори, 83), Лаццари, Куртич, Миссироли (Валоти, 59), Антенуччи, Петанья (Палоски, 85)
Предупреждения: Сионек, 39, Фарес, 49, Бентанкур, 64, Скьяттарелла, 74
Чемпионат Италии
13 тур
"Ювентус" – "СПАЛ"
Голы: Роналду, 28, Манджукич, 60
"Ювентус": Перин, Шильо, Сандро (Кьеллини, 87), Бонуччи, Ругани, Бентанкур, Куадрадо, Пьянич, Коста (Матюиди, 72), Манджукич, Роналду
"СПАЛ": Гомис, Сионек, Фарес, Фелипе, Бонифаци, Скьяттарелла (Вальдифиори, 83), Лаццари, Куртич, Миссироли (Валоти, 59), Антенуччи, Петанья (Палоски, 85)
Предупреждения: Сионек, 39, Фарес, 49, Бентанкур, 64, Скьяттарелла, 74
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