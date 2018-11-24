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Голы Роналду и Манджукича принесли "Ювентусу" победу над СПАЛ

"Ювентус" победил СПАЛ в матче 13-го тура чемпионата Италии (2:0).

Чемпионат Италии

13 тур

"Ювентус" – "СПАЛ"

Голы: Роналду, 28, Манджукич, 60

"Ювентус": Перин, Шильо, Сандро (Кьеллини, 87), Бонуччи, Ругани, Бентанкур, Куадрадо, Пьянич, Коста (Матюиди, 72), Манджукич, Роналду

"СПАЛ": Гомис, Сионек, Фарес, Фелипе, Бонифаци, Скьяттарелла (Вальдифиори, 83), Лаццари, Куртич, Миссироли (Валоти, 59), Антенуччи, Петанья (Палоски, 85)

Предупреждения: Сионек, 39, Фарес, 49, Бентанкур, 64, Скьяттарелла, 74
Теги: Ювентус СПАЛ
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