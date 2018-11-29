Гонсало Игуаин похвалил "Милан" за свое приобретение

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин сообщил, что его не волнуют слухи о возможном возвращении в стан "россонери" шведского форварда Златана Ибрагимовича.Также аргентинец похвалил руководство клуба за его приобретение."Я всем доволен в "Милане", и это знает каждый. Ибрагимович - отличный игрок. О его подписании должен волноваться клуб, а не я. У меня огромное желание играть, так как не особо люблю сидеть на скамейке. Я извинился за свое удаление в матче против "Ювентуса". Такое больше не повторится. Я думаю только о "Милане", хочу помочь команде попасть в Лигу чемпионов. "Милан" поступил правильно, когда вложился в мое приобретение", - цитирует Игуанина Sky Sports.В нынешнем сезоне Игуаин провел за "россонери" 13 матчей во всех турнирах, забив семь мячей.