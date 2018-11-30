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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Давид Вилья может пополнить японскую команду Иньесты и Подольски
Испанский нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья перейдёт в японский клуб «Виссел Кобе», информирует Чемпионат со ссылкой на телеканал Cuatro.
В составе «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании и «Барселоны» Андресом Иньестой. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Также за команду выступает экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски.
Ранее сообщалось, что Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действует до конца этого года. Таким образом, форвард достанется японцам бесплатно. Условия его соглашения с японским клубом не разглашаются.
36-летний Вилья провёл 23 матча в чемпионате MLS и записал на свой счёт 14 голов.
В составе «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании и «Барселоны» Андресом Иньестой. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Также за команду выступает экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски.
Ранее сообщалось, что Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действует до конца этого года. Таким образом, форвард достанется японцам бесплатно. Условия его соглашения с японским клубом не разглашаются.
36-летний Вилья провёл 23 матча в чемпионате MLS и записал на свой счёт 14 голов.
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