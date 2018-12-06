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Дэнни Уэлбек покинет "Арсенал" этим летом

Лондонский "Арсенал" не намерен подписывать новый контракт с нападающим Дэнни Уэлбеком.

По информации Sky Sports, форвард летом станет свободным агентом и покинет клуб.

В нынешнем сезоне Уэлбек выступал за "канониров" в 14 матчах, оформил пять голов и одну голевую передачу.

"Газета.ру"
Теги: Уэлбек Арсенал
Сегодня, 06:41
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