Дэнни Уэлбек покинет "Арсенал" этим летом

Лондонский "Арсенал" не намерен подписывать новый контракт с нападающим Дэнни Уэлбеком.По информации Sky Sports, форвард летом станет свободным агентом и покинет клуб.В нынешнем сезоне Уэлбек выступал за "канониров" в 14 матчах, оформил пять голов и одну голевую передачу.