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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Дэнни Уэлбек покинет "Арсенал" этим летом
Лондонский "Арсенал" не намерен подписывать новый контракт с нападающим Дэнни Уэлбеком.
По информации Sky Sports, форвард летом станет свободным агентом и покинет клуб.
В нынешнем сезоне Уэлбек выступал за "канониров" в 14 матчах, оформил пять голов и одну голевую передачу.
"Газета.ру"
По информации Sky Sports, форвард летом станет свободным агентом и покинет клуб.
В нынешнем сезоне Уэлбек выступал за "канониров" в 14 матчах, оформил пять голов и одну голевую передачу.
"Газета.ру"
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