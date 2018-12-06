Рауль Рианчо: Лунин может стать для "Реала" новым Касильясом

Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо высказался об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина."Я был уверен, что Лунин совсем скоро будет играть в топ-чемпионате.Видел матч "Атлетика" с "Зарей" в Лиге Европы. Зрители в Бильбао разбираются в футболе лучше всех, и они аплодировали Лунину за его игру.Он может стать новым Касильясом для "Реала",– сказал Рианчо.