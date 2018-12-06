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Рауль Рианчо: Лунин может стать для "Реала" новым Касильясом

Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо высказался об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина.

"Я был уверен, что Лунин совсем скоро будет играть в топ-чемпионате.

Видел матч "Атлетика" с "Зарей" в Лиге Европы. Зрители в Бильбао разбираются в футболе лучше всех, и они аплодировали Лунину за его игру.

Он может стать новым Касильясом для "Реала",– сказал Рианчо.

FootballHub
Теги: Реал Лунин Касильяс
Сегодня, 08:19
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#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:04)
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Болеет за:
«Спартак»
О, курица с Головой объявилась!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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