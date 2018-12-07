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Братья Березуцкие в компании со Слуцким побывали на матче "Фейеноорд" - "Венло"

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России братья Березуцкие встретились в Голландии со своим бывшим тренером Леонидом Слуцким, сейчас возглавляющим "Витесс".

Компания была запечатлена на стадионе во время матча "Фейеноорд" - "Венло".

Ранее сообщалось, что Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого в "Витессе".

Теги: Слуцкий Березовский Витесс
Сегодня, 13:28
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 14:44)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Прям жарко ведут дискуссию и разбирают игру с Васей, а Лёха просто махает головой
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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