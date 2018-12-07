Чезаре Пранделли назначен главным тренером "Дженоа"

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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14:21
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (1)
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (1)
12:11
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (7)
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (7)
09:28
Владислав Радимов - о Кокорине и Мамаеве: хочется, чтобы ребята вернулись уже к нормальной жизни (5)
Владислав Радимов - о Кокорине и Мамаеве: хочется, чтобы ребята вернулись уже к нормальной жизни (5)
09:10
Шамиль Газизов: хотим уйти на паузу на позитивной ноте, так что нужно отобрать очки у "Краснодара" (3)
Шамиль Газизов: хотим уйти на паузу на позитивной ноте, так что нужно отобрать очки у "Краснодара" (3)
08:41
"Вильярреал" одержал крупнейшую победу в своей истории, разгромив "Альмерию" в Кубке Испании (4)
"Вильярреал" одержал крупнейшую победу в своей истории, разгромив "Альмерию" в Кубке Испании (4)
08:30
Марио Балотелли покинет "Ниццу" (1)
Марио Балотелли покинет "Ниццу" (1)
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Алана Мамаева сообщила, что Боня спала с ее мужем (47)
Алана Мамаева сообщила, что Боня спала с ее мужем (47)
Вчера, 23:35
Станислав Черчесов: с расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство
Станислав Черчесов: с расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство
Вчера, 23:07
Геннадий Орлов: физическое состояние игроков "Зенита" далеко от того, которое должно быть
Геннадий Орлов: физическое состояние игроков "Зенита" далеко от того, которое должно быть
Вчера, 22:21
Раджа Наинголлан не сыграет с "Ювентусом"
Раджа Наинголлан не сыграет с "Ювентусом"
Вчера, 22:15
"Реал" интересуется Маноласом
"Реал" интересуется Маноласом
Вчера, 22:06
"Интер" зимой попытается купить у "МЮ" Дармиана
"Интер" зимой попытается купить у "МЮ" Дармиана
Вчера, 21:41
Врач: трансплантат для правого колена Васина брали из левого (5)
Врач: трансплантат для правого колена Васина брали из левого (5)
Вчера, 21:31
Российский бизнесмен может приобрести минское "Динамо" (1)
Российский бизнесмен может приобрести минское "Динамо" (1)
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"Уфа" собирается представить нового игрока 10 декабря (1)
"Уфа" собирается представить нового игрока 10 декабря (1)
Вчера, 20:28
Иско может стать игроком "Ювентуса"
Иско может стать игроком "Ювентуса"
Вчера, 20:19
"Реал" вышел в 1/8 финала Кубка Испании
"Реал" вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Вчера, 19:32
Борис Игнатьев: болельщики теряются в догадках и не получают удовольствия от игры кумиров - нужно пересмотреть календарь
Борис Игнатьев: болельщики теряются в догадках и не получают удовольствия от игры кумиров - нужно пересмотреть календарь
Чезаре Пранделли назначен главным тренером "Дженоа"
Пресс-служба "Дженоа" объявила о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба.
К своей новой работе специалист приступит уже сегодня, 7 декабря, во второй половине дня.
Последним местом работы Пранделли был клуб из ОАЭ "Аль Наср".
К своей новой работе специалист приступит уже сегодня, 7 декабря, во второй половине дня.
Последним местом работы Пранделли был клуб из ОАЭ "Аль Наср".
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