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Чезаре Пранделли назначен главным тренером "Дженоа"

Пресс-служба "Дженоа" объявила о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба.

К своей новой работе специалист приступит уже сегодня, 7 декабря, во второй половине дня.

Последним местом работы Пранделли был клуб из ОАЭ "Аль Наср".
Теги: Дженоа Пранделли
Сегодня, 14:24
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