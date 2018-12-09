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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Известного футболиста могут дисквалифицировать за ставки
Нападающий английского "Ливерпуля" Дэниел Старридж подозревается в нарушении закона о ставках.
29-летнему футболисту грозит дисквалификация сроком от шести месяцев.
По данным The Sun, футболист пытался поставить ? 5 тысяч с коэффициентом 67 на свой переход в "Вест Бромвич". Букмекер отказался принимать сумму большую, чем 30 фунтов стерлингов. Переход в "Вест Бромвич" состоялся, когда коэффициент упал до 3,5.
Также сообщается, что Старридж втянул в дело своего двоюродного брата. Родственник футболиста поставил 10 тысяч фунтов на переход Старриджа в "Милан". Сам форвард категорически отрицает факт игры на тотализаторе.
"Газета.ру"
29-летнему футболисту грозит дисквалификация сроком от шести месяцев.
По данным The Sun, футболист пытался поставить ? 5 тысяч с коэффициентом 67 на свой переход в "Вест Бромвич". Букмекер отказался принимать сумму большую, чем 30 фунтов стерлингов. Переход в "Вест Бромвич" состоялся, когда коэффициент упал до 3,5.
Также сообщается, что Старридж втянул в дело своего двоюродного брата. Родственник футболиста поставил 10 тысяч фунтов на переход Старриджа в "Милан". Сам форвард категорически отрицает факт игры на тотализаторе.
"Газета.ру"
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