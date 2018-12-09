Новости партнеров

Известного футболиста могут дисквалифицировать за ставки

Нападающий английского "Ливерпуля" Дэниел Старридж подозревается в нарушении закона о ставках.

29-летнему футболисту грозит дисквалификация сроком от шести месяцев.

По данным The Sun, футболист пытался поставить ? 5 тысяч с коэффициентом 67 на свой переход в "Вест Бромвич". Букмекер отказался принимать сумму большую, чем 30 фунтов стерлингов. Переход в "Вест Бромвич" состоялся, когда коэффициент упал до 3,5.

Также сообщается, что Старридж втянул в дело своего двоюродного брата. Родственник футболиста поставил 10 тысяч фунтов на переход Старриджа в "Милан". Сам форвард категорически отрицает факт игры на тотализаторе.

"Газета.ру"
Теги: Старридж Ливерпуль
Сегодня, 12:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 12:18)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чё то не понял, он хотел кинуть брата, перейдя в Вест Бромвич вместо Милана?


--------------------
#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.