УЕФА наказал сборную Греции частичным закрытием трибун на домашний матч

Дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказала сборную Греции частичным закрытием трибун на ближайший домашний матч под эгидой УЕФА, сообщается на сайте международной организации.Санкции УЕФА последовали после матча Лиги наций между сборными Греции и Эстонии, который прошел в Греции 18 ноября. Сообщается, что греческая федерация была наказана за расистское поведение болельщиков. Кроме того, Греческая федерация футбола была оштрафована на десять тысяч евро и обязана вывесить на двух закрытых секторах домашнего стадиона баннер "EqualGame" на ближайшей игре.Также УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Армении на 18 тысяч евро за поведение болельщиков в матче Лиги наций против команды Гибралтара, который прошел 13 октября в Армении.