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Агент Фернандеша не подтвердил интерес к футболисту со стороны "Истанбул Башакшекир"

Известный футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша не подтвердил, что к хавбеку проявляет интерес "Истанбул Башакшекир".

По информации Fanatik железнодорожники могут принять предложение лидера чемпионата Турции уже на следующей неделе.

"У Мануэла действующий контракт с "Локомотивом", а такую информацию комментировать не буду", - сказал Барбоза.

Контракт 32-летнего португальца с железнодорожниками завершается следующим летом. В ноябре турецкие СМИ сообщали, что в услугах Фернандеша заинтересован "Галатасарай".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фернандеш Истанбул Башакшехир
Сегодня, 15:42
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