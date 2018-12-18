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"Бешикташ" подтвердил уход Пепе

"Бешикташ" официально объявил о расторжении контракта с защитником Пепе.

Стороны договорились о досрочном прекращении соглашения, рассчитанного до лета 2019 года.

Клуб поблагодарил португальца и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Пресс-служба "Бешикташа"

Теги: Бешикташ Пепе
Сегодня, 10:53
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