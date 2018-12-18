"Бешикташ" подтвердил уход Пепе

"Бешикташ" официально объявил о расторжении контракта с защитником Пепе.Стороны договорились о досрочном прекращении соглашения, рассчитанного до лета 2019 года.Клуб поблагодарил португальца и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.