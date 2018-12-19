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Пако Алькасер стал рекордсменом Бундеслиги

Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер установил рекорд немецкой Бундеслиги, отличившись голом в ворота "Фортуны" в матче 16-го тура.

Испанский форвард забил в этой встрече на 81-й минуте, выйдя на замену за 20 минут до этого. По данным Gracenote Live, для Алькасера это уже 10-й гол после выхода на поле по ходу матча в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Этот показатель является рекордным для чемпионата Германии.
Теги: Боруссия Д Алькасер
Сегодня, 12:52
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