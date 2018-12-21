"Монако" хочет приобрести Сеска Фабрегаса у "Челси"

Хавбек "Челси" Сеск Фабрегас этой зимой может перейти во французский "Монако"."Челси" не против отпустить хавбека, чей контракт истекает летом 2019 года. Сам Фабрегас хочет уйти из "Челси" из-за нехватки игрового времени - в этом сезоне он сыграл за "синих" лишь 13 матчей и забил 1 гол.Помимо "Монако" им интересуется итальянский "Милан".