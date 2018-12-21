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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Бавария" и Румменигге продлили контракт до конца 2021 года
Наблюдательный совет "Баварии" и председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге приняли решение продлить совместную работу еще на два года.
Контракт с 63-летним Румменигге, рассчитанный до 31 декабря 2019 года, был досрочно продлен до конца 2021 года.
"Мои коллеги по наблюдательному совету и я сам очень рады досрочно продлить контракт с Карлом-Хайнцем Румменигге еще на два года - до 31 декабря 2021 года. На протяжении 16 лет он демонстрирует на этой должности высокий уровень профессионализма. Мы уверены, что это именно тот человек, который продолжит в течение следующих лет вести "Баварию" к успеху", - заявил председатель наблюдательного совета "Баварии" Ули Хенесс.
"Я хотел бы поблагодарить весь наблюдательный совет и в частности Ули Хенесса за оказанное доверие. Я занял пост председателя правления в 2002 году, и за это время мы сумели привести "Баварию" на вершину европейского футбола. За это я хотел бы от всей души поблагодарить всех коллег по правлению, всех сотрудников и всех членов наблюдательного совета. В последующие годы мы должны будем продолжать развивать "Баварию", с тем, чтобы мы и в будущем оставались в числе ведущих европейских клубов. Это наша первоочередная задача", - приводит слова Румменигге официальный сайт "Баварии".
"Спорт24"
Контракт с 63-летним Румменигге, рассчитанный до 31 декабря 2019 года, был досрочно продлен до конца 2021 года.
"Мои коллеги по наблюдательному совету и я сам очень рады досрочно продлить контракт с Карлом-Хайнцем Румменигге еще на два года - до 31 декабря 2021 года. На протяжении 16 лет он демонстрирует на этой должности высокий уровень профессионализма. Мы уверены, что это именно тот человек, который продолжит в течение следующих лет вести "Баварию" к успеху", - заявил председатель наблюдательного совета "Баварии" Ули Хенесс.
"Я хотел бы поблагодарить весь наблюдательный совет и в частности Ули Хенесса за оказанное доверие. Я занял пост председателя правления в 2002 году, и за это время мы сумели привести "Баварию" на вершину европейского футбола. За это я хотел бы от всей души поблагодарить всех коллег по правлению, всех сотрудников и всех членов наблюдательного совета. В последующие годы мы должны будем продолжать развивать "Баварию", с тем, чтобы мы и в будущем оставались в числе ведущих европейских клубов. Это наша первоочередная задача", - приводит слова Румменигге официальный сайт "Баварии".
"Спорт24"
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