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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1
"Манчестер Юнайтед" на своем поле одолел "Хаддерсфилд" со счетом 3:1, Поль Погба отметился дублем.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
19-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" - 3:1 (1:0)
Голы: Матич, 28 (1:0). Погба, 64 (2:0). Погба, 78 (3:0). Йергенсен, 88 (3:1).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Далот (Янг, 54), Мата (Гомеш, 81), Погба, Матич, Фред (Эррера, 54), Лингард, Рэшфорд.
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Конголо, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Притчард, Биллинг, Качунга (Леве, 57), Депуатр (Мунье, 74), Мбенза (Кванер, 63).
Предупреждения: Качунга, 23. Фред, 30.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
19-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" - 3:1 (1:0)
Голы: Матич, 28 (1:0). Погба, 64 (2:0). Погба, 78 (3:0). Йергенсен, 88 (3:1).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Далот (Янг, 54), Мата (Гомеш, 81), Погба, Матич, Фред (Эррера, 54), Лингард, Рэшфорд.
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Конголо, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Притчард, Биллинг, Качунга (Леве, 57), Депуатр (Мунье, 74), Мбенза (Кванер, 63).
Предупреждения: Качунга, 23. Фред, 30.
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