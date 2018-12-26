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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1

"Манчестер Юнайтед" на своем поле одолел "Хаддерсфилд" со счетом 3:1, Поль Погба отметился дублем.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" - 3:1 (1:0)

Голы: Матич, 28 (1:0). Погба, 64 (2:0). Погба, 78 (3:0). Йергенсен, 88 (3:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Далот (Янг, 54), Мата (Гомеш, 81), Погба, Матич, Фред (Эррера, 54), Лингард, Рэшфорд.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Конголо, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Притчард, Биллинг, Качунга (Леве, 57), Депуатр (Мунье, 74), Мбенза (Кванер, 63).

Предупреждения: Качунга, 23. Фред, 30.
Теги: Манчестер Юнайтед Хаддерсфилд
Сегодня, 21:34
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Автобус уехал и Манчестер стал забивать. Маур говно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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