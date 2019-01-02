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Криштиану Роналду: 2018 год стал лучшим в моей карьере

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оценил прошедший 2018 год.

"2018 год стал лучшим годом в моей карьере. В Серии А меня меня опекают так же, как и в Испании, но здесь меньше пространства, потому что все команды имеют отличную оборону. Победа в Лиге чемпионов — это мечта, но мы не должны делать её навязчивой идеей.

Все в Турине приветствовали меня фантастическим способом. Мы все очень хорошо себя чувствуем. Я не знаю, когда закончится моя карьера, но я в порядке, и я хочу продолжать играть в течение ещё многих лет", — приводит слова Роналду Record.

Напомним, что 33-летний Роналду перешёл в "Ювентус" минувшим летом из мадридского "Реала". Он принял участие в 19 матчах в чемпионате Италии, стал автором 14 голов, а также отдал пять результативных передач.
Теги: Реал Ювентус Роналду
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