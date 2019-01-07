Херардо Мартино назначен главным тренером сборной Мексики

Бывший главный тренер "Барселоны" Херардо Мартино возглавил сборную Мексики.Мартино также ранее возглавлял сборную Аргентины. На протяжении последних двух лет 56-летний аргентинец был главным тренером клуба МЛС "Атланта Юнайтед".https://twitter.com/miseleccionmxEN/status/1082337634066649090