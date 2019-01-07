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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Херардо Мартино назначен главным тренером сборной Мексики
Бывший главный тренер "Барселоны" Херардо Мартино возглавил сборную Мексики.
Мартино также ранее возглавлял сборную Аргентины. На протяжении последних двух лет 56-летний аргентинец был главным тренером клуба МЛС "Атланта Юнайтед".
https://twitter.com/miseleccionmxEN/status/1082337634066649090
Мартино также ранее возглавлял сборную Аргентины. На протяжении последних двух лет 56-летний аргентинец был главным тренером клуба МЛС "Атланта Юнайтед".
https://twitter.com/miseleccionmxEN/status/1082337634066649090
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