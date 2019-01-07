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Херардо Мартино назначен главным тренером сборной Мексики

Бывший главный тренер "Барселоны" Херардо Мартино возглавил сборную Мексики.

Мартино также ранее возглавлял сборную Аргентины. На протяжении последних двух лет 56-летний аргентинец был главным тренером клуба МЛС "Атланта Юнайтед".

https://twitter.com/miseleccionmxEN/status/1082337634066649090
Теги: Мартино Сборная Мексики
Вчера, 22:45
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