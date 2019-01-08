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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Порту" объявил о возвращении Пепе (фото)
Пресс-служба "Порту" на официальном сайте клуба объявила о подписании контракта с защитником Пепе, перешедшим в клуб на правах свободного агента.
С 35-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на два с половиной сезона – до лета 2021 года.
Напомним, Пепе защищал цвета "Порту" в период с 2004 по 2007 год, после чего он перешел в мадридский "Реал".
С 35-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на два с половиной сезона – до лета 2021 года.
Напомним, Пепе защищал цвета "Порту" в период с 2004 по 2007 год, после чего он перешел в мадридский "Реал".
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