"Порту" объявил о возвращении Пепе (фото)

Пресс-служба "Порту" на официальном сайте клуба объявила о подписании контракта с защитником Пепе, перешедшим в клуб на правах свободного агента.С 35-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на два с половиной сезона – до лета 2021 года.Напомним, Пепе защищал цвета "Порту" в период с 2004 по 2007 год, после чего он перешел в мадридский "Реал".