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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера киевского "Арсенала"
Президент киевского "Арсенала" Ивица Пирич сообщил, что Вячеслав Грозный покидает пост главного тренера команды.
"Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы — своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент", — приводит слова Пирича Sport Arena.
Грозный возглавлял "Арсенал" с октября прошлого года. После 18 туров киевский "Арсенал" занимает в чемпионате Украины последнее место.
"Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы — своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент", — приводит слова Пирича Sport Arena.
Грозный возглавлял "Арсенал" с октября прошлого года. После 18 туров киевский "Арсенал" занимает в чемпионате Украины последнее место.
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