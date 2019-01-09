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Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера киевского "Арсенала"

Президент киевского "Арсенала" Ивица Пирич сообщил, что Вячеслав Грозный покидает пост главного тренера команды.

"Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы — своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент", — приводит слова Пирича Sport Arena.

Грозный возглавлял "Арсенал" с октября прошлого года. После 18 туров киевский "Арсенал" занимает в чемпионате Украины последнее место.
Теги: Арсенал Киев
Сегодня, 15:20
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